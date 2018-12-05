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Украину предупредили об опасном плане Путина против украинских моряков
Захваченные украинские моряки в очень опасном положении, так как президент России Владимир Путин уже придумал их "преступление".
Об этом сообщает российский социолог Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.
"Теперь следствие будет пытаться всеми средствами (моральное давление неизбежно, но может быть и физическое) вытащить из моряков показания, подтверждающие слова хозяина", - написал он.
Эйдман указал, что такие методы использовались в 1937 году. Также социолог отметил, что так же себя вел Сталин.
"Он вначале озвучивал собственную фантастическую версию происходящего (к примеру, что в гибели Кирова виноваты зиновьевцы или, что врачи-"отравители" - агенты международного еврейства). А затем чекисты просто выбивали из задержанных необходимые шефу показания", - заявил Игорь Эйдман.
По его словам, Путин уже успел публично фактически поставить задачу перед следствием: "Нам нужно подтвердить провокационный характер действий украинской власти и зафиксировать это все в юридических документах… Нам нужно оформить соответствующим образом, а там видно будет". Социолог подчеркнул, что теперь чекистам придется эти указания любой ценой выполнить.
"Путин заявил также, что украинские моряки пытались прорваться в Керчь и говорили, что собираются взорвать Керченский мост. Это бредовое, пришедшее как будто из сталинских времен обвинение тоже может "неожиданно" всплыть на следствии. В общем международному сообществу нужно срочно спасать украинских моряков. Иначе против них может быть сфабриковано дело в стиле 37-го года", - написал российский социолог.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Крым, Керчь, моряки
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