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В НАТО объяснили, как будут подавлять агрессию России

05.12.2018 14:30
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В НАТО объяснили, как будут подавлять агрессию России

У НАТО уже разработан четкий метод подавления России в аннексированном Крыму и Калининградской области. Об этом заявил глава Второго флота США вице-адмирала Эндрю Льюис.

Подобное заявление он сделал на мероприятии в Центре стратегических и международных исследований США. Льюис уточнил, что НАТО на протяжении многих лет уделяет данному вопросу повышенное внимание и уже был достигнут «серьезный прогресс». Он подчеркнул:

«Если не вдаваться в детали, о которых я не могу говорить, то я уверен, что мы можем действовать в условиях блокирования доступа. Я знаю, что это могут наши авианосцы. Я знаю, что это могут наши сухопутные силы. У нас для этого есть четкий метод. Он основан на физическом, комплексном маневре; мы умеем не шуметь, когда шуметь не надо, и можем говорить, когда это необходимо».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, НАТО, агрессия, санкции
 
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