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В Украине подорожали лекарства

05.12.2018 17:00
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В Украине подорожали лекарства

Представители Государственной службы статистики отметили, что цена на лекарства в Украине за последний год существенно повысились. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «Народна правда».

Специалисты заявили, что в целом цены на лекарственные препараты увеличились приблизительно на пять процентов. Подорожание коснулось как отечественных, так и импортных лекарств. Так, к примеру, антибиотики украинского производства теперь стоят приблизительно на семь с половиной процентов больше. В то же время, импортный товар подорожал на более, чем пять процентов.

Также подорожание сказалось и на цене жаропонижающих препаратов. Ценовые показатели украинских лекарств данного типа увеличились приблизительно на три процента. Такая же тенденция характерна и для импортного товара указанного типа. 

 

Источник: https://replyua.net 



Теги: Украина, Донбасс, подорожание, лекарства
 
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