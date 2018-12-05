За колючей проволокой: Люди уезжают из села на Луганщине, где российские пограничники построили забор вдоль улицы

05.12.2018 07:16

Село Чертково находится в России, Меловое – в Украине. До распада СССР это был один населенный пункт. И даже после того, как Украина стала независимой, все оставалось по-прежнему. Пока российские пограничники не построили забор и не разделили людей контрольно-пропускными пунктами, пишет «Крым. Реалии».

Валентина Болдырева выходит из своего дома, чтобы поздороваться со своей 76-летней сестрой, которая живет на другой стороне улицы Дружбы народов. Общаются они через забор с колючей проволокой, который проходит вдоль улицы. «Днем и ночью наши окна смотрят на проволоку, как на тюрьму. Хотя граница должна в 10 километрах быть. Вот сестра выходит. Как мы с ней будем общаться?» – возмущается Болдырева.

Забор из колючей проволоки российские пограничники построили этой осенью. Он разделяет два населенных пункта: Меловое в Украине и Чертково в Ростовской области России. По злой иронии забор возвели прямо посередине улицы Дружбы народов. Валентина Болдырева осталась в Меловом, ее родная сестра Раиса Яковлева – в Чертково. Они успевают перемолвиться двумя словами – но только до тех пор, пока не появляется украинский патруль. «Даже разговаривать не разрешают!» – говорит Раиса Яковлева.

До распада Советского Союза это был один поселок, потом граница прошла прямо посередине, петляя чуть ли не между дворами.

Еще летом люди просто переходили через улицу и ходили в гости к родственникам, водили в Чертково детей в школы через три пункта пропуска. Теперь семьи разделены забором, а в очереди на КПП надо стоять часами.

Анатолий Пилипей к пункту пропуска приезжает постоянно – по ту сторону границы у него внук и дочери. «То там работали, в Чертково, с Чертково работали в Меловом. Так мы жили. Россияне полдороги околючили. Мы букашки маленькие», – говорит он.

Многие теперь не только разлучены с семьями, но и остались без работы. И люди уезжают. Даже после аннексии Крыма в 2014 году и вооруженного конфликта на Донбассе «дружба народов» продолжалась. Теперь, как говорят местные жители, забор на этой улице превратил оба поселка в тюрьму. И люди не хотят жить за колючей проволокой.

Источник: https://dnews.dn.ua