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"Готов сесть в тюрьму в России", - глава ВМС Украины предложил себя на обмен, если Путин отпустит всех моряков

06.12.2018 11:20
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"Готов сесть в тюрьму в России", - глава ВМС Украины предложил себя на обмен, если Путин отпустит всех моряков

В качестве равноценного обмена командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко предложил Кремлю отпустить всех плененных Россией моряков и сесть в тюрьму вместо них.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко предложил обменять себя на 24 украинских моряка, захваченных в Россией в Керченском проливе, передает "Диалог.UA".

Глава ВМС Украины подтвердил, что готов отправиться в российскую тюрьму, если президент РФ Владимир Путин отпустит на свободу украинских военнослужащих. "У меня разрывается сердце, когда я вижу своих солдат, которых противозаконно удерживают в России", - заявил он.

Однако Воронченко не согласен с Петром Порошенко в том, что военные корабли НАТО смогут помочь Киеву защититься от агрессии в Азовском море. "Существует соглашение от 2003 года, по которому любому военному судну для захода в Азовское море необходимо разрешение и от Украины, и от России. Это значит, что даже если бы Украина хотела, Россия бы это заблокировала", - резюмировал глава ВМС.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Азовское море, обмен, моряки, тюрьма, НАТО, Керченский пролив, ВМС
 
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