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Нацбанк опустил доллар ниже 28 грн.

06.12.2018 10:50
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Нацбанк опустил доллар ниже 28 грн.

Национальный банк Украины на четверг, 6 декабря, укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 15 копеек. Такие данные приведены на сайте НБУ, сообщает Укринформ.
Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,9757 грн за доллар против 28,1259 грн за доллар в среду, курс гривни к евро установлен на уровне 31,7636 грн против 32,0889 грн накануне.



Теги: НБУ, гривня, курс валют
 
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