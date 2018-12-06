Нацбанк опустил доллар ниже 28 грн.

06.12.2018 10:50

Национальный банк Украины на четверг, 6 декабря, укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 15 копеек. Такие данные приведены на сайте НБУ, сообщает Укринформ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,9757 грн за доллар против 28,1259 грн за доллар в среду, курс гривни к евро установлен на уровне 31,7636 грн против 32,0889 грн накануне.