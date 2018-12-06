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Российские банки могут отключить от системы SWIFT: названа причина
Из-за нападения РФ на украинские корабли в Керченском проливе российские банки могут отключить от международной системы передачи финансовой информации SWIFT.
Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, передает donpress.com.
По словам Волкера, США и западные союзники рассматривают ряд вариантов, чтобы не допустить новых проявлений одностороннего контроля России в общих водах Азовского моря.
При этом Соединенные Штаты хотят принятия таких мер, чтобы оказать давление на Россию. Волкер отмечает:
«Возможной мерой является отключение российских банков от международной банковской сети SWIFT, которая регулируется законами Бельгии и ускоряет международные транзакции, отправляя платежные поручения финансовым институтам в разных странах».
Также, он добавил, что такие действие называют «ядерной» опцией», поскольку такая мера приведет к издержкам для всех участников. Волкер уточнил:
«В конечном итоге, мы должны сохранять возможность такого варианта, потому что мы не можем и дальше смотреть, как Россия предпринимает новые агрессивные шаги в отношении соседей».
Теги: Россия, США, Донбасс, Азовское море, банк, финансы, отключение, Swift, корабли, Волкер
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