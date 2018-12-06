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Украина вошла в сферу национальных интересов США из-за поведения Путина
Сегодня украинские национальные интересы напрямую совпадают с американскими в плане противодействия российской агрессии как точечно на Донбассе и в Азовском море, так и в целом во всем мире.
Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал политолог Виталий Бала.
По словам эксперта, поведения Путина сплотило США и Украину.
"Сейчас национальные интересы Украины совпадают с американскими. Именно поэтому они помогают нам. Еще пять лет назад американцы не имели никаких интересов по отношению к Украине. Но поведение России изменила их отношение. А учитывая то, что у нас очень большая с точки зрения километража граница с Россией, и Россия ведет войну против нас, безусловно, они понимают, что здесь, в Украине, могут помешать ей вести такую агрессивную политику не только в одной конкретной стране, но и во всем мире", – считает Бала.
О высоком уровне сотрудничества и общих интересах в вопросах обороны и противодействия России говорит и политолог Олеся Яхно-Белковская.
"Уровень сотрудничества между Украиной и США на сегодня достаточно высок, если вспоминать с какой стартовой точки мы начинали. Мы знаем, что США снова выделили средства для военно-технической помощи Украине. Это действительно доказывает, что мы находимся на высоком уровне сотрудничества, прежде всего в оборонном вопросе", – говорит Яхно-Белковская.
Напомним, Украину посетила заместитель министра обороны США Лаура Купер. Она обсудила с украинской стороной вопрос развития украинской армии.
Как сообщалось, на фоне последних событий в Керченском проливе с нападением россиян на украинские корабли Запад активно высказывают свою жесткую позицию, в том числе и американцы. Так, спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт обратилась к России: "Прошло более 10 дней с момента нападения России на украинские корабли и задержание 24 членов экипажа в Черном море. Мы вместе с ЕС и нашими союзниками призываем Россию немедленно освободить моряков и судна".
В последнее время из Украины звучат призывы к НАТО ввести флот в Черное и даже Азовское море, хотя союзники не спешат этого делать. В то же время CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщало, что США готовятся направить военный корабль в Черное море.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Путин, НАТО, граница, Черное море
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