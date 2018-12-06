Верховная Рада приняла законопроект о прекращении договора о дружбе с РФ

06.12.2018 18:39

Верховная Рада сегодня приняла в целом президентский законопроект № 0206 о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. «За» данный документ проголосовали 277 народных депутатов.

Отмечается, что народные депутаты, учитывая вооруженную агрессию РФ против Украины, постановили прекратить с 1 апреля 2019 года действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

В тексте документа сказано:

«Прекращение действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией освобождает Украину от любого обязательства по его исполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате исполнения названного договора до прекращения его действия, согласно ст. 70 Венской конвенции о праве международных договоров».

Источник: donpress.com