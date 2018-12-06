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"ВСУ закалились в очаге российско-украинской войны - горжусь, что командую лучшими воинами в мире", - Муженко

06.12.2018 13:20
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"ВСУ закалились в очаге российско-украинской войны - горжусь, что командую лучшими воинами в мире", - Муженко

В День Вооруженным сил Украины глава Генштаба ВСУ подчеркнул, что армия становится сильнее в ходе российско-украинской войны на Донбассе.

Генерал армии Украины и начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко поздравил боевых побратимов с Днем Вооруженных сил Украины, передает "Диалог.UA".

"Вооруженным силам Украины 27 лет! Но настоящее боевое закаливание мы проходим в очаге российско-украинской войны, и залогом мира является наша победа", - пишет он. Также Муженко подчеркивает, что в современной армии Украины каждый военный является образцом национального боевого духа, силы и могущества, которому полностью доверяет общество. "Всем нам необходимо оправдать это доверие и устойчиво защищать наши ценности.

Армия Украины - это единство, профессионализм и сплоченность! У нас только один путь - к победе над агрессором. С праздником боевые друзья!

Я горжусь тем, что командую лучшими воинами в мире и благодарен за это Богу!" - заключил глава генштаба ВСУ.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, армия, ВСУ, Муженко
 
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