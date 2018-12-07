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«Для них космос закончился»: Гройсман анонсировал резкое снижение зарплат топ-чиновникам

07.12.2018 13:15
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«Для них космос закончился»: Гройсман анонсировал резкое снижение зарплат топ-чиновникам

Правительство Украины намерено пересмотреть размер заработных плат руководству предприятий государственной формы собственности после окончания срока действия нынешних контрактов. 

Как передает replyua.net, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде. В частности, он отметил, что Кабинет министров существенно ограничил суммы премий, которые себе назначает топ-менеджмент таких предприятий.

«Прежние контракты всех высокооплачиваемых руководителей государственных компаний, которые завершаются, будут пересмотрены на новых условиях с нормальными зарплатами, а не космическими. Я ни одного контракта с космическими зарплатами не буду подписывать. То есть, сейчас они завершаются, и мы будем предлагать абсолютно нормальные и умеренные заработные платы. Для них космос закончился», - заявил премьер-министр. 



Теги: Донбасс, премьер-министр, зарплата, Гройсман
 
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