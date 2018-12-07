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Дощ та мокрий сніг: синоптик розповіла, якої погоди очікувати на вихідних в Україні

07.12.2018 19:10
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Дощ та мокрий сніг: синоптик розповіла, якої погоди очікувати на вихідних в Україні

Відомий український синоптик Наталія Діденко опублікувала на своїй сторінці у «Фейсбук» свіжий прогноз погоди, де розповіла, якої погоди варто очікувати 8 та 9 грудня, передає replyua.net.

«Завтра, у суботу, дощ та мокрий сніг випадатимуть у західних, північних областях та подекуди у центральній частині. На Сході, Півдні, на Полтавщині, Черкащині та в районах Дніпра 8 грудня суттєві опади малоймовірні. Дощ - бо вже завтра вдень температура повітря підвищиться до відлиги. Проте найближчої ночі ще поморозить, -1-6 градусів, на північному сході до -10 градусів», - повідомила народний синоптик. 

Щодо неділі, то як пише Діденко, в Україні утримаються опади. Волога погода буде на Півдні, Сході та у центральних регіонах країни. «У неділю, 9 грудня, атмосферний фронт посунеться на схід, тому опади, відповідно, вже йтимуть на Сході, у центральній частині, на Півдні. Північ вдень тимчасово очиститься від мокрого снігу та дощу, а на Захід України почне надходити нова порція вологого повітря. Температура повітря у неділю коливатиметься близько нуля, на Півдні та Заході +2+7 градусів», - зазначила Наталя Діденко. 



Теги: Донбасс, снег, дождь, прогноз погоды
 
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