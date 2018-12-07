- В ОРЛО по непонятной причине массово умирают люди16:18
- Порошенко мощно поставил на место Путина своим заявлением16:02
- Участников НВФ ОРЛО заставляют получать «паспорта ЛНР»15:48
- Под Мариуполем обнаружен зенитный ракетный комплекс «Оса»15:30
- Конфликт в Керченском проливе получил продолжение: Россия снова пошла на провокацию15:15
- В России призвали боевиков "Л/ДНР" объединиться, чтобы захватить Харьков и Мариуполь: подробности15:00
- Петр Порошенко сегодня встречается с президентом Литвы14:45
- Эфемерные долги за газ: Гройсман обеспокоен платежками населения14:30
- Боевики назвали имя заказчика убийства Захарченко, это известная личность в России14:17
- Освобождение моряков: Кремль готовит Украине ловушку14:03
Генерал предсказал, сколько Россия будет готовиться к вторжению в Украину
В течение нескольких недель Россия может полностью подготовиться к массовому вторжению в Украину.
Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает "Диалог.UA". Ранее сообщалось, что наемники РФ уже не выдерживают военных действий на Донбассе. По словам военного, Украина окружена в полукольцо российскими военными, которые находятся на Западе, Востоке и плотно патрулируют Юг Украины с моря. При этом реально защищенная территория страны – это Запад.
Романенко уверяет, что в данный момент Россия не готова напасть на территорию Украины, так как войска не полностью готовы. Однако для полной комплектации будет достаточно всего пары недель.
Он уверяет, что в 2016 году Россия завела в Беларусь армию в 240 тысяч военных всего за несколько недель, при этом обеспечив склады, размещение и полный офицерский состав. Генерал заверил, что Украине стоит серьезней укреплять весь северо-восточный фронт. Один из первых главарей "ДНР" Игорь Гиркин обратился к российскому президенту Владимиру Путину с требованием немедленно объявить Украине войну и "освободить" "Новороссию".
В День Вооруженных сил Украины глава Генштаба ВСУ подчеркнул, что армия становится сильнее в ходе российско-украинской войны на Донбассе.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, вторжение
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Заявление Суркова, объявление "Малороссии"…Россия готовит государственный переворот в Украине, - Мирослав Гай
- "Нынешний россиянин — "терпила", ярко выраженный "совок", трус и алчный обыватель", - Саша Сотник
- Мирослав Гай: "А если завтра война?"
- Мнение политолога: К весне Донбасс вернется в Украину
- ФСБ фальсифицирует дела против россиян для мобилизации на Донбасс
- В ОРЛО по непонятной причине массово умирают люди16:18
- Участников НВФ ОРЛО заставляют получать «паспорта ЛНР»15:48
- Под Мариуполем обнаружен зенитный ракетный комплекс «Оса»15:30
- В России призвали боевиков "Л/ДНР" объединиться, чтобы захватить Харьков и Мариуполь: подробности15:00
- Боевики назвали имя заказчика убийства Захарченко, это известная личность в России14:17
- В Горловке замечены «патрули», пьяные боевики «ДНР» и автомобили «ВАИ ДНР»13:29
- В одном из районов Донецка боевики «ДНР» устроили тотальную проверку домов13:00
- Ситуация на блокпостах: на Марьинском направлении движения нет! Лучше ехать через Еленовку12:13
- Пограничники: НВФ подвергли опасности жизни граждан, пересекающих блокпосты в коридоре «Горловка-Бахмут»12:02
- В зоне ООС опять горячо: 6 обстрелов за сутки 10:33
- В ОРЛО по непонятной причине массово умирают люди16:18
- Порошенко мощно поставил на место Путина своим заявлением16:02
- Участников НВФ ОРЛО заставляют получать «паспорта ЛНР»15:48
- Под Мариуполем обнаружен зенитный ракетный комплекс «Оса»15:30
- Конфликт в Керченском проливе получил продолжение: Россия снова пошла на провокацию15:15
- В России призвали боевиков "Л/ДНР" объединиться, чтобы захватить Харьков и Мариуполь: подробности15:00
- Петр Порошенко сегодня встречается с президентом Литвы14:45
- Эфемерные долги за газ: Гройсман обеспокоен платежками населения14:30
- Боевики назвали имя заказчика убийства Захарченко, это известная личность в России14:17
- Освобождение моряков: Кремль готовит Украине ловушку14:03
- Какие страдания выпадают каждой женщине по Знаку Зодиака10:00
- Приметы и суеверия: почему нельзя брать фамилию мужа09:33
- Приметы на 7 декабря: что категорически нельзя делать08:46
- Ученые вычислили опасную для здоровья дозу сна07:05
- Успеть до конца года: прогноз Василисы Володиной на декабрь-201823:20
- Что нам продают под видом фруктовых йогуртов в супермаркетах: правда от врача-диетолога19:13
- Медики рассчитали оптимальную для здоровья продолжительность сна22:12
- В Украине выросли цены на лекарства, особенно - антибиотики21:46
- Названа безопасная для здоровья порция жареного картофеля18:55
- Что символизируют кольца на разных пальцах18:30
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением
- "Большой бабах, братская могила и разгромленная позиция", - у оккупанта "черная полоса" из-за военного положения
- "Три трупа, исчезнувшее оружие и сломанный миномет", - на позиции "ДНР" под Горловкой странное ЧП
- Славянск больше "не светит" оккупанту: на защиту Донбасса встанет Китай - подробности
- Боевики назвали имя заказчика убийства Захарченко, это известная личность в России
- В Донецке пожаловались на российскую оккупацию: "Мы нищие и ничего не можем купить. Наша жизнь – катастрофа"
- Как вернуть Донбасс в Украину? Три сценария
- ВСУ несут тяжелые потери: армия РФ гремит ударами ракетных комплексов
- Гиркин требует от Путина срочно начать войну с Украиной за Донбасс: наемник "ДНР" назвал причину мобилизации
- "Крыму осталось 2 - 3 года, это единственное спасение", - пропагандист РФ о захвате Бердянска и Мариуполя