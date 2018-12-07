Говорили об этом давно, но сделали только сейчас: воины УПА будут иметь те же привилегии и льготы, что и ветераны АТО

07.12.2018 20:07

Мало кто в Украине вчера придал весомого значения тому событию, которое произошло вчера под куполом Верховной Рады. Парламент вчера признал борцов за независимость Украины в XX веке участниками боевых действий.

Законом в перечень участников боевых действий добавляются лица, принимавшие участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе УПА и прочих формирований. Вчера был убран еще один маразм, с которым мы жили с момента провозглашения независимости Украины. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет блогер, журналист Дмитрий Вовнянко.



Он отмечает, мы живем в стране, где государственный флаг – сине-желтый, как у борцов за независимость Украины в ХХ в. Наши военные носят на фуражках и униформе трезубы – как борцы за независимость Украины в ХХ в. Наши военные приветствуются «Слава Украине – Героям слава!», так же как борцы за независимость Украины в ХХ в. Наши военные защищают Украину от страны чья столица – Москва, так же как борцы за независимость Украины в ХХ в.



По словам Вовнянко, немало бывших служащих армии уже несуществующей империи у нас – участники боевых действий, а тот, кто боролся за страну, в которой, собственно, мы живем, до недавнего времени – нет. Чистовой воды – маразм. Теперь эту несправедливость убрано. Те, кто боролся за независимость Украины в ХХ в. отныне будут иметь все те же привилегии и льготы как тот, кто борется за независимость Украины сейчас. Это – справедливо. Это – правильно. Говорили об этом давно. Обещал – многие. Произошло – сейчас.