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Эфемерные долги за газ: Гройсман обеспокоен платежками населения
Потребители не должны оплачивать долги за газ, который они фактически не потребляли. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 декабря, в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
«Я обеспокоен. Я вижу в СМИ, что людям выставляют [в платежках] и повышенные цены за газ, почему-то – более 8,5 грн, и насчитывают какие-то эфемерные долги», – сказал он.
«Хочу сказать на всю страну. Первое – платите только за фактически потребленный газ. Платите не более 8,55 грн – это второе. И третье – все остальное – это мошенничество со стороны организаций поставщиков. Я об этом категорически заявляю», – продолжил Гройсман.
По его словам, НАК «Нафтогаз Украины» дал разъяснение, согласно которому «никаких предыдущих долгов быть не может, никаких начислений». «Я подготовил сегодня поручение к министру энергетики, и обращусь к Национальной комиссии [по государственному регулированию в сфере энергетики], которая независима, но имеет полномочия контроля и проверки. Их нужно вжарить по первое число, потому что по-другому не будет. Монополисты просто сели всем на шею и свесили ноги», – заявил премьер-министр.
«Их нужно привлекать к ответственности. Они должны за это платить громадные штрафы, если они издеваются над людьми», – добавил он.
Как сообщалось ранее, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила операторам-газовщикам проводить доначисления в платежки за природный газ.
Напомним, в Украине с 1 ноября 2018 года цена на газ для населения выросла на 23,5%.
Теги: Донбасс, долг, газ, Верховная Рада, Гройсман
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