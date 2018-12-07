К границе стягивают десантно-штурмовые подразделения

07.12.2018 20:40

На наиболее опасные направления украинско-российской границы передислоцируются десантно-штурмовые подразделения ВСУ. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Житомирскую область, сообщает пресс-служба СНБО.

Согласно сообщению, президент вместе с секретарем СНБО Александром Турчиновым посетили одну из воинских частей, где произошла загрузка военных подразделений и техники десантно-штурмовой войск ВСУ в самолеты для переброски.

26 ноября 2018 года парламент одобрил введение ВП на месяц - до 14:00 дня 26 декабря - в регионах Украины, граничащих с РФ и Приднестровьем. "За" проголосовали 276 депутатов. Позднее президент подписал этот документ.

Источник: https://from-ua.com