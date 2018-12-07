Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

К границе стягивают десантно-штурмовые подразделения

07.12.2018 20:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
К границе стягивают десантно-штурмовые подразделения

На наиболее опасные направления украинско-российской границы передислоцируются десантно-штурмовые подразделения ВСУ. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Житомирскую область, сообщает пресс-служба СНБО.

Согласно сообщению, президент вместе с секретарем СНБО Александром Турчиновым посетили одну из воинских частей, где произошла загрузка военных подразделений и техники десантно-штурмовой войск ВСУ в самолеты для переброски.

26 ноября 2018 года парламент одобрил введение ВП на месяц - до 14:00 дня 26 декабря - в регионах Украины, граничащих с РФ и Приднестровьем. "За" проголосовали 276 депутатов. Позднее президент подписал этот документ.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, граница, десант
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх