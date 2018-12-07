Конфликт в Керченском проливе получил продолжение: Россия снова пошла на провокацию

07.12.2018 15:15

По предварительным данным Государственной пограничной службы Украины в данный момент в Керченском проливе застряли 140 судов, которые заблокированы и ожидают прохода из-за действий Российской Федерации, передает replyua.net.

Как уверяют пограничники, подобные действия РФ могут привести к тому, что возникнут аварийные ситуации . «При этом оккупанты создают препятствия именно кораблям, направляющимся в украинские порты», - отметили в ведомстве.



Отметим, что всего Россия за минувшие сутки через Керченский пролив пропустила только 41 судно в обоих направлениях, из которых 8 судов именно из/в портов Украины. Напомним, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ. Вчера, 6 декабря, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Российская Федерация внезапно пошла на уступки Украине разрешив посетить раненых украинских моряков.