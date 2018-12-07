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Порошенко мощно поставил на место Путина своим заявлением

07.12.2018 16:02
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Порошенко мощно поставил на место Путина своим заявлением

Ни для кого не является секретом то, что Кремль постоянно хвастается своей мифической силой, которой на самом деле и нет.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что очевидной целью страны-агрессора является возвращение к тому историческому времени, когда имущество и земля изымались с помощью применения силы, передает "Диалог.UA".

Украинский лидер отметил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп показал, что такое быть лидером, когда отменил свою личную встречу с президентом российского агрессора Владимиром Путиным на саммите G-20 в Аргентине из-за варварского акта агрессии со стороны РФ в отношении Украины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лично обращался к президенту оккупантов Владимиру Путину с сообщением о том, что у него есть две плохие новости для главы Кремля.

Также Порошенко назвал одно-единственное условие, которое заставит его отменить военное положение в стране раньше времени.

Напомним, глава Украинского государства уличил Путина и его пособников во вранье касательно событий в Керченском проливе.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, президент, Путин, конфликт, Порошенко, заявление
 
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