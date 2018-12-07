- Петр Порошенко сегодня встречается с президентом Литвы14:45
- Эфемерные долги за газ: Гройсман обеспокоен платежками населения14:30
- Боевики назвали имя заказчика убийства Захарченко, это известная личность в России14:17
- Освобождение моряков: Кремль готовит Украине ловушку14:03
- Запрет на въезд в Украину: обнародовано важное уточнение13:45
- В Горловке замечены «патрули», пьяные боевики «ДНР» и автомобили «ВАИ ДНР»13:29
- «Для них космос закончился»: Гройсман анонсировал резкое снижение зарплат топ-чиновникам13:15
- В одном из районов Донецка боевики «ДНР» устроили тотальную проверку домов13:00
- Керченский кризис: В США готовят новый пакет санкций против России12:45
- Украинский кабмин намерен создать единый реестр ветеранов12:30
Приметы на 7 декабря: что категорически нельзя делать
День святой Екатерины ежегодно отмечается 7 декабря. Это очень важный праздник как в христианстве, так и в народе. Поэтому неудивительно, что в этот день есть множество традиций, поверий и даже запретов.
История праздника
Чтобы понять, что нельзя делать в День святой Екатерины - нужно узнать историю праздника и кто такая, эта святая Екатерина.
Согласно поверьям, святая Екатерина была очень красивой и умной девушкой, но никак не могла найти себе мужа, ведь хотела выйти только за того, кто будет мудрее нее. С этим ей помог христианский мудрец, который был ее наставником. Но, когда девушка приняла веру, ее за это убили. Так и появился День святой Екатерины.
Несмотря на то, что судьба девушки сложилась не лучшим образом, она все равно считается покровительницей счастливого брака.
Что можно и нельзя делать в день святой Екатерины
- Нужно отметить, что почти все запреты в День святой Екатерины связаны не напрямую с самим праздником 7 декабря. Все верующие знают, что действует Рожественский пост. Конечно, девушки устраивали вечерницы, собирались и гуляли.
- Но, например, стол можно накрывать только из разрешенных блюд, а это были каши и борщ. А танцевать в День святой Екатерины запрещено постом.
- Конечно же, исключались любые работы на земле, физический труд. Нельзя было ничего строить, ремонтировать и шить.
- Нужно отметить, что в День святой Екатерины можно гадать, и этим занимались практически все - и девушки, и юноши.
- Самым распространенным способом было: вырвать вишневую ветвь и поставить ее в вазу до Рождества. Если она распускалась - это значило, что брак будет очень удачным и счастливым.
Приметы на 7 декабря
В этот день практически все приметы связаны с погодой. Наши предки пытались определить, какой будет зима, ждать ли трудностей с урожаем в новом году, или посадкам ничего не угрожает.
- Ясная погода в праздничный день указывала на то, что зима будет студеной.
- Оттепель на 7 декабря указывала на крепкие морозы, которые придут в середине этого месяца.
- Снег, лежащий на земле, сулил добрый урожай, а если на 7 число земля голая, то и хороших всходов можно не ждать.
- Снегопад предвещали тусклые звезды, которые плохо просматривались на небе из-за тумана.
- Если крупный скот потряхивал задними ногами, готовились к заморозкам.
Теги: Донбасс, праздник, религия, запрет, приметы, святая, христианство, традиции
- 24 июля: в чем помогает святая Ольга и кого поздравлять в этот день
- День святой Варвары 2017: гадания в праздник
- Воздвижение Креста Господня: приметы и суеверия праздника
- Покровская родительская суббота 2017: история и традиции праздника
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января
- Что нельзя делать в церковные праздники
- Боевики назвали имя заказчика убийства Захарченко, это известная личность в России14:17
- В Горловке замечены «патрули», пьяные боевики «ДНР» и автомобили «ВАИ ДНР»13:29
- В одном из районов Донецка боевики «ДНР» устроили тотальную проверку домов13:00
- Ситуация на блокпостах: на Марьинском направлении движения нет! Лучше ехать через Еленовку12:13
- Пограничники: НВФ подвергли опасности жизни граждан, пересекающих блокпосты в коридоре «Горловка-Бахмут»12:02
- В зоне ООС опять горячо: 6 обстрелов за сутки 10:33
- Идеологи "Новороссии" сели в лужу: названы украинские регионы, "бьющие рекорды" по числу контрактников ВСУ 10:15
- Только один способ: блогер рассказал, как можно положить конец войне на Донбассе09:20
- Жене "героя" "ДНР" не дают паспорт "республики": соцсети повеселил "крик души" предавшей Украину харьковчанки09:05
- На Каргиле около 300 машин на выезд. На Октябре хорошее движение09:03
- Петр Порошенко сегодня встречается с президентом Литвы14:45
- Эфемерные долги за газ: Гройсман обеспокоен платежками населения14:30
- Боевики назвали имя заказчика убийства Захарченко, это известная личность в России14:17
- Освобождение моряков: Кремль готовит Украине ловушку14:03
- Запрет на въезд в Украину: обнародовано важное уточнение13:45
- В Горловке замечены «патрули», пьяные боевики «ДНР» и автомобили «ВАИ ДНР»13:29
- «Для них космос закончился»: Гройсман анонсировал резкое снижение зарплат топ-чиновникам13:15
- В одном из районов Донецка боевики «ДНР» устроили тотальную проверку домов13:00
- Керченский кризис: В США готовят новый пакет санкций против России12:45
- Украинский кабмин намерен создать единый реестр ветеранов12:30
- Какие страдания выпадают каждой женщине по Знаку Зодиака10:00
- Приметы и суеверия: почему нельзя брать фамилию мужа09:33
- Приметы на 7 декабря: что категорически нельзя делать08:46
- Ученые вычислили опасную для здоровья дозу сна07:05
- Успеть до конца года: прогноз Василисы Володиной на декабрь-201823:20
- Что нам продают под видом фруктовых йогуртов в супермаркетах: правда от врача-диетолога19:13
- Медики рассчитали оптимальную для здоровья продолжительность сна22:12
- В Украине выросли цены на лекарства, особенно - антибиотики21:46
- Названа безопасная для здоровья порция жареного картофеля18:55
- Что символизируют кольца на разных пальцах18:30
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением
- "Большой бабах, братская могила и разгромленная позиция", - у оккупанта "черная полоса" из-за военного положения
- "Три трупа, исчезнувшее оружие и сломанный миномет", - на позиции "ДНР" под Горловкой странное ЧП
- Славянск больше "не светит" оккупанту: на защиту Донбасса встанет Китай - подробности
- В Донецке пожаловались на российскую оккупацию: "Мы нищие и ничего не можем купить. Наша жизнь – катастрофа"
- Как вернуть Донбасс в Украину? Три сценария
- ВСУ несут тяжелые потери: армия РФ гремит ударами ракетных комплексов
- Гиркин требует от Путина срочно начать войну с Украиной за Донбасс: наемник "ДНР" назвал причину мобилизации
- "Крыму осталось 2 - 3 года, это единственное спасение", - пропагандист РФ о захвате Бердянска и Мариуполя
- «Дайте денег». Боевики жалуются на ухудшение жизни в «республике»