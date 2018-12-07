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Путин стянул в Черное море угрожающее количество кораблей
Россия имеет опасное количество кораблей в Черном море, что может угрожать членам НАТО - Румынии, Болгарии и Турции. Об этом говорится в статье Президента Украины Петра Порошенко для статьи в The New York Times, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
“Эти последние события непосредственно влияют на безопасность всего НАТО. В настоящее время Россия имеет угрожающее количество морских кораблей в Черном море, что означает, что это может угрожать членам НАТО Румынии, Болгарии и Турции. И это может быть только началом”, - написал Порошенко.
Глава государства акцентировал внимание на значительное присутствие России в Балтийском море.
“Недавно российские бойцы были перехвачены не впервые над Балтийским регионом и не подали плана полетов. Кто может гарантировать, что это не репетиция патрулирования над пресловутым газопроводом „Северный поток-2“, который строится Россией через Балтийское море, чтобы бросить вызов Европе?”, - подчеркнул он.
Также напомним, что накануне Порошенко предупредил, что агрессия РФ является “непредсказуемой и от нее можно ожидать нападения в любом месте, как вариант, на страны Балтии”, или “защищать оружием ”Северный поток-2″".
Ранее сообщалось, что Пентагон о внеплановом полете военного самолета США и союзников над территорией Украины из-за Керченского кризиса.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, Черное море, корабль
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