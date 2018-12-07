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Саакашвили возвращается в Украину: названа дата
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «вернется» в Украину
Как сообщается, он сделает это дистанционно — с помощью вечернего политического ток-шоу, ведущим которого он станет.
Известно, что ток-шоу под названием «Джокеры. Путь в президенты» стартует на украинском телеканале ZIK уже сегодня, 7 ноября.
Как рассказала руководитель программ собственного производства телеканала ZIK Ольга Мовчан, Саакашвили решил участвовать в шоу дистанционно, а сама программа разделена на несколько эпизодов.
Первый — 26-минутный фильм-расследование о будущих кандидатах в президенты Украины с комментариями от бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Второй — часовое обсуждение темы уже в телестудии с участием экспертов — политологов, психологов, журналистов, а ее модератором станет телеведущий ZIK Богдан Машай.
«Мы поехали на встречу к Михаилу Саакашвили в Австрию и записывали программы в замке невероятной красоты, который принадлежит роду графа Бордо. Поместье находится в 1,5-2 часах езды от Вены. Там Михаил дал комментарии о наиболее популярных, рейтинговых кандидатах в президенты», — заявила Мовчан.
Также известно, что первые три эпизода нового ток-шоу выйдут до Нового года. Сам Михаил Саакашвили заявил, что хочет помочь украинцам, поэтому решился на участие в программе.
«Я знаю, какие черты нужны президенту, чтобы создать достойные условия для жизни своих граждан. И я неплохо знаю украинских политиков уже много лет. Поэтому вместе с журналистами я решил освежить память украинцев, чтобы выбор, который они сделают в 2019-м, был совершенно сознательным», — заявил Саакашвили в тизере к политическому ток-шоу.
Источник: https://politeka.net
Теги: политика, Украина, Донбасс, Саакашвили
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