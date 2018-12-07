Свозят технику. Россия перебросила к границе с Украиной 250 танков

07.12.2018 08:14

Возле границы Украины со стороны России зафиксировано огромное количество российской боевой техники. Об этом сообщил в Twitter блогер Михаил Голуб.

Блогер опубликовал снимки, сделанные пользователем с ником «Бо» и отметил:

«Google-карты подтверждают, что Россия в последние недели увеличивает концентрацию военной техники у границ Украины».

По его словам, российская техника находится в Каменском районе Ростовской области, что в 18 км от границы с Украиной. Блогер пишет:

«Решил самостоятельно оценить российскую угрозу и целесообразность военного положения. Координаты 48.270 943, 40.264 019 (каждый может сам посмотреть) 12.07.2018 — чистое поле. 17.08.2018 — подготовленный площадка. 24.09.2018 — свозят технику. 01.10.2018 — 250 танков».

Источник: https://donpress.com