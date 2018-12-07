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Украинцы массово бросают «евробляхи» в Словакии

07.12.2018 09:15
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Украинцы массово бросают «евробляхи» в Словакии

Вблизи границы с Украиной, в словацком селе Убля, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией массово бросают свои транспортные средства. 

Об этом сообщает 5 канал.

Отмечается, что за последние две недели украинцы оставили там больше сотни автомобилей.

По словам старосты словацкого села, такая ситуация застала местные власти врасплох. 

«Идете после обеда по селу и нет ни одной, а утром видите, что там уже стоят припаркованные авто. И вы даже не знаете, откуда они взялись, и кто их туда ночью пригнал. Это одна из проблем. Другая в том, что эти автомобили часто разбирают на запчасти. То есть части автомобиля исчезают, а сам кузов у нас в селе остается валяться, как лом или мусор», - жалуется местная жительница Надежда Серкова.

Как известно, что 8 ноября, украинский парламент принял закон, который позволит снизить акциз на растаможку автомобилей на иностранной регистрации.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Словакия, граница, автомобиль
 
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