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Украинский кабмин намерен создать единый реестр ветеранов

07.12.2018 12:30
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Украинский кабмин намерен создать единый реестр ветеранов

В Украине планируют создать Единый государственный реестр ветеранов. Об этом е сообщила профильный министр Ирина Фриз.

Как рассказала Фриз, на базе Единого государственного реестра ветеранов создадут онлайн систему «Э-ветеран» — единственную систему учета, где каждый ветеран будет иметь собственный «кабинет».

«Это даст возможность каждому из ветеранов получать государственные услуги или консультации в онлайн-режиме. Отслеживать статус рассмотрения собственных документов, вступать в непосредственную коммуникацию с сотрудниками министерства», — сказала она.

Ирина Фриз также сообщила, что ряд международных партнеров изъявил желание помочь в создании такого проекта, но какие именно эти партнеры — не сказала.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, Кабмин, ветераны
 
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