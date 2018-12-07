Украинский кабмин намерен создать единый реестр ветеранов

07.12.2018 12:30

В Украине планируют создать Единый государственный реестр ветеранов. Об этом е сообщила профильный министр Ирина Фриз.

Как рассказала Фриз, на базе Единого государственного реестра ветеранов создадут онлайн систему «Э-ветеран» — единственную систему учета, где каждый ветеран будет иметь собственный «кабинет».

«Это даст возможность каждому из ветеранов получать государственные услуги или консультации в онлайн-режиме. Отслеживать статус рассмотрения собственных документов, вступать в непосредственную коммуникацию с сотрудниками министерства», — сказала она.

Ирина Фриз также сообщила, что ряд международных партнеров изъявил желание помочь в создании такого проекта, но какие именно эти партнеры — не сказала.

Источник: https://donpress.com