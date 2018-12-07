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Запрет на въезд в Украину: обнародовано важное уточнение
С начала действия военного положения в Украине действует запрет на въезд для россиян мужского пола в возрасте 16-60 лет. За время действия ограничения в страну не попали более 600 россиян. Об этом рассказал глава Госпогранслужбы Петр Цигикал.
По его словам, на границе заворачивают тех, кто не может объяснить цель приезда или нарушил условия пребывания в Украине.
«Люди, которых мы не пропускаем — это, как правило, люди, которые не могут объяснить цель своего приезда. Либо люди, по которым уже есть запреты — возможно, посещали Крым ранее. Либо люди, которые просрочили сроки пребывания на территории Украины», — рассказал Цигикал.
Он также подтвердил, что иногда в Украину не пропускают и россиянок.
«Женщина тоже может быть завербована, может нести какую-то угрозу, есть и террористки. Если она не может объяснить цель приезда — тоже не пропускаем. Как правило, такие случаи единичны, но они были», — отметил глава погранслужбы.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, запрет, въезд
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