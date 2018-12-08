- В РФ сообщили о росте числа российских туристов в Украине в 2018 году18:39
- Украина должна возобновить производство ядерного оружия из-за агрессии России, - генерал-майор ВСУ18:10
- В Украину привезли первую партию чешских БМП16:38
- Военное положение и финансы: комментарий эксперта15:20
- Россия выдвинула Украине наглый ультиматум: Медведев рассказал, что украинцы должны сделать для Москвы14:02
- Станут ли платными медицинские услуги с 1 января 2019 года для граждан, которые не подписали декларацию с врачом? 13:39
- Для этого он и нужен был: в соцсетях обсуждают кадры движения колонны военной техники по Керченскому мосту13:15
- Черныш: Россия стянула технику к границам Украины с разных сторон. Это угроза для всех стран11:06
- Мокрый снег с дождем! Стало известно, какая погода ожидает Донетчину10:23
- Получателей субсидий в Украине разделят на "белый" и "черный" списки – первые подробности09:26
Как российское ТВ снимает сюжеты о нищих украинцах
Несколько дней назад российский Первый канал (федеральное СМИ, существующее за бюджетные деньги) выпустил сюжет к пятилетию Майдана. Разумеется, в этом сюжете рассказывалось о том, что после революции в Украине стало только хуже, украинцы замерзают, голодают, бедствуют и страшно жалеют о том, что свергли Януковича.
Одним из героев сюжета был якобы украинец из Кривого Рога Кирилл Чубенко, в квартире которого перестали топить. Он жаловался российским журналистам, что разочаровался в Майдане.
«Ничего мне лично не дал Евромайдан. Вот, посмотрите, где мы оказались. Нужно было смотреть в будущее, а мы в будущем остались без тепла, с дорогущей энергией, и непонятно, когда все это закончится. Как пережить зиму, как детей отправлять в школу?!» — негодовал на камеру житель Кривого Рога.
Правда, после выхода сюжета быстро выяснилось, что Кирилл Чубенко на самом деле никакой не Кирилл Чубенко, и в Кривом Роге никогда не был. Настоящее имя парня — Виталий Юрченко, и живет он вообще не в Украине, а в Беларуси.
А вчера белорусское издание «Наша Нива»выпустило интервью с Виталием Юрченко, в котором он рассказал, как снимался в фейковом сюжете российского Первого канала и признался, что ему очень стыдно за это.
«Я работал аналитиком в белорусской компании, которая является посредником между телеканалами и операторами по всему миру. Например, где-то случается землетрясение, и телеканалу нужен оттуда ролик – мы ищем оператора.
Пришёл заказ от Первого канала России снять семью или человека в Кривом Роге в Украине, который страдает от отсутствия газа и дорогого отопления.Такого человека нашли, сняли материал, прислали нам. Сам я по своей работе никак не взаимодействую с операторами, поэтому я совершенно не был в курсе, что они снимают.
Потом выяснилось, что в материале из Кривого Рога был плохой звук. Его было нельзя отправлять заказчику. Приняли абсолютно неверное решение переснять сюжет с таким же текстом, что сделали в Кривом Роге. Я не знаю, подписали ли его именем того же человека.
Мне предложили сняться в качестве героя, так как я недавно работал, мол, новый работник. Я сомневался, но поехал сниматься. Я побоялся отказаться, хотя всё это время сомневался. Смалодушничал, наверное. Когда уже сняли материал, то я некоторое время походил, потом попросил ничего не отправлять в Москву. А мне сказали на это, что материал уже отправили» — рассказал Виталий Юрченко.
Интересно в этом рассказе, что человек сожалеет о том, что «смалодушничал» и согласился сниматься в роли украинца. Но при этом он, кажется, не видит ничего плохого в том, что его фирма собиралась сделать с самого начала. А ведь из рассказа Юрченко понятно, что российский Первый канал изначально даже не пытался снимать объективный сюжет, а целенаправленно делал заказ белорусам на страдающих, голодных украинцев. И обман этот вскрылся только потому, что пропагандисты схалтурили.
Все это настолько прекрасно, что даже не нуждается в каких-то комментариях. Думаю, примерно таким же образом они снимают и остальные сюжеты об Украине и украицах.
Да, я знаю, мне могут возразить, что украинские журналисты тоже работают не слишком качественно, часто распространяют фейки и непроверенную информацию. И все же есть существенное отличие. Украинские СМИ не фабрикуют фейки целенаправленно. Да, журналист может по глупости разместить непроверенную информацию, перепостить фейк из соцсетей. Хромает фактчекинг. Россияне целенаправленно платят за фальсификации. Сами нанимают актеров, который заставляют проговаривать заранее
Источник Трибун.
Теги: Россия, Донбасс, телевидение, нищета, украинец
- Зорян и Шкиряк - в сети продолжают бурно обсуждать ляп российской пропаганды (ВИДЕО)
- Как в России делают контрпропаганду (ВИДЕО)
- "Получите по морде, мало не покажется", - латышский писатель выступил на РосТВ (ВИДЕО)
- Переворот в "ДНР": смерть Захарченко "воскресила" прямого конкурента Трапезникова - боевика Ходаковского
- Бородай лично взялся за дискредитацию руководства Турции
- Россия в Крыму "закручивает гайки", а Аксёнов называет украинцев "зомби" (ВИДЕО)
- Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП20:06
- Двое суток в очереди или взятка в 2000 рублей: жители Донбасса клянут боевиков "ДНР" за ад в очередях на КПВВ19:41
- Вооруженные боевики «ДНР» под Горловкой обыскивают авто наблюдателей СММ ОБСЕ17:39
- В соцсетях жалуются на пункт пропуска в «ДНР» - «Горловка»17:21
- Боевики "ЛНР" стянули к линии фронта "Жабы" с "Гвоздиками"16:59
- В "ДНР" на примере Захарченко показали, что будет после смерти Путина16:19
- Пора карать: в сети высмеяли панику боевиков ДНР из-за атаки ВСУ16:01
- В неконтролируемом пункте пропуска «Изварино» полностью прекращено движение15:39
- МККК направил на Донбасс 200 тонн химвеществ для очистки воды14:58
- Симоньян: "Россия вымирает и нам нужны жители Донбасса, из которых выйдет хорошая рабочая сила"14:38
- Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП20:06
- Двое суток в очереди или взятка в 2000 рублей: жители Донбасса клянут боевиков "ДНР" за ад в очередях на КПВВ19:41
- Чего стоит опасаться в 2019-м каждому знаку Зодиака19:11
- В РФ сообщили о росте числа российских туристов в Украине в 2018 году18:39
- Украина должна возобновить производство ядерного оружия из-за агрессии России, - генерал-майор ВСУ18:10
- Вооруженные боевики «ДНР» под Горловкой обыскивают авто наблюдателей СММ ОБСЕ17:39
- В соцсетях жалуются на пункт пропуска в «ДНР» - «Горловка»17:21
- Боевики "ЛНР" стянули к линии фронта "Жабы" с "Гвоздиками"16:59
- В Украину привезли первую партию чешских БМП16:38
- В "ДНР" на примере Захарченко показали, что будет после смерти Путина16:19
- Чего стоит опасаться в 2019-м каждому знаку Зодиака19:11
- «Нас всех обманули! Надо договариваться»: известный украинский актер выступил с громким заявлением о войне. ВИДЕО12:07
- Чому в день Юрія, 9 грудня, треба віддати всі борги11:50
- Проклятье Постановления №365: применять нельзя обжаловать10:49
- В Сети обнародовали толкование снов по дням недели09:47
- Военное положение превращается в безвыходное22:28
- Выборы-2019: в силовом сценарии могут использовать частные армии19:47
- 7 признаков того, что у вас есть третий глаз22:45
- Как сделать перебежавшую дорогу чёрную кошку символом удачи22:20
- Медики подсказали, какие продукты помогут избавиться от головной боли21:49
- Дончанам запретят выезд за пределы "ДНР": в СМИ попало фото с предупреждением для граждан из ОРДО
- Донецк "прозрел" из-за новой инициативы главарей "ДНР": "И в этом рукотворном абсурде живут миллионы людей
- Боевики назвали имя заказчика убийства Захарченко, это известная личность в России
- "Пусть возвращает миллионы, или отправляется на подвал", - в Донецке требуют наказать жену Захарченко
- "Поиски отменяются, мама опознала Ростика": в Донецке пропавший 3 декабря ребенок найден мертвым
- "Три трупа, исчезнувшее оружие и сломанный миномет", - на позиции "ДНР" под Горловкой странное ЧП
- Путін жалюгідний: жителі окупованого Донбасу висловилися про президента РФ
- «Новогодняя суета». В сеть выложили фото пустующего ТЦ «Донецк Сити»
- Как вернуть Донбасс в Украину? Три сценария
- В Донецке пожаловались на российскую оккупацию: "Мы нищие и ничего не можем купить. Наша жизнь – катастрофа"