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Украинские военные корабли продолжат проходить через Керченский пролив

08.12.2018 14:36
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Украинские военные корабли продолжат проходить через Керченский пролив

ВМС Украины не отказывается от Азовского моря и корабли продолжат проходить через Керченский пролив. И это не противоречит законодательным нормам.
Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил министр обороны Украины Степан Полторак.
"Мы не нарушили ни одного пункта, ни одного договора, мы действовали абсолютно так же, как и в предыдущий раз. Но мы не откажемся от нашего права проходить через Керченский пролив и от нашего права присутствовать в Азовском море", - сообщил он.
Министр Полторак также уточнил, что "сегодня никто никуда не идет", это произойдет, когда Военно-морские силы Украины "будут готовы" на данный маневр.
"Когда будем готовы к проведению следующего перехода для проведения ротаций наших подразделений, мы будем осуществлять такие же проходы с выполнением всех международных норм и прав. К этому времени, я думаю, международное давление на Россию даст им понять, что они не выполняют международные обязательства", - сказал Степан Полторак.
Глава Минобороны заявил, что если Украина откажется от прохождения военных кораблей Керченским проливом, "это будет означать, что Россия полностью оккупировала Азовское море, и мы просто потеряем еще одну территорию. Мы себе этого позволить не можем".
Напомним, что 25 ноября катера РФ взяли на таран украинский буксир, после заблокировали для украинских судов проход в Керченском проливе. Еще позднее открыли огонь по морякам. Шестеро украинцев были ранены и 24 взяты в плен



Теги: Украина, Донбасс, Керченский пролив, корабли
 
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