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В Украине будет Третий Майдан: названа дата

08.12.2018 18:28
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В Украине будет Третий Майдан: названа дата

В Украине вновь будет Майдан, полагает экономист Алексей Кущ, пишет from-ua.
По словам эксперта, 90% украинцев на грани выживания, но на сегодняшний день они еще не готовы к масштабным протестам. Необходимы условия для нового Майдана сложатся лишь через пять лет.
«Революцию делает средний класс, но его сегодня в нашей стране нет. Для создания этого класса должно пройти минимум пять сытых лет. Плюс ко всему важно прекратить массовую трудовую эмиграцию молодых людей, которые первыми и выходят на протесты. И вот когда будут соблюдены эти условия — ждите новые восстания. А возникнуть они могут по разным причинам — как внешним, так и внутренним», — рассказал Алексей Кущ.



Теги: Украина, Донбасс, дата, Майдан
 
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