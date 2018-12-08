В Украине будет Третий Майдан: названа дата

08.12.2018 18:28

В Украине вновь будет Майдан, полагает экономист Алексей Кущ, пишет from-ua.

По словам эксперта, 90% украинцев на грани выживания, но на сегодняшний день они еще не готовы к масштабным протестам. Необходимы условия для нового Майдана сложатся лишь через пять лет.

«Революцию делает средний класс, но его сегодня в нашей стране нет. Для создания этого класса должно пройти минимум пять сытых лет. Плюс ко всему важно прекратить массовую трудовую эмиграцию молодых людей, которые первыми и выходят на протесты. И вот когда будут соблюдены эти условия — ждите новые восстания. А возникнуть они могут по разным причинам — как внешним, так и внутренним», — рассказал Алексей Кущ.