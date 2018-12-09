Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Для этого он и нужен был: в соцсетях обсуждают кадры движения колонны военной техники по Керченскому мосту

09.12.2018 13:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Для этого он и нужен был: в соцсетях обсуждают кадры движения колонны военной техники по Керченскому мосту

Жители оккупированного полуострова обратили внимание на поток танков и бронетранспортеров, которые везут по крымскому мосту. Ничего хорошего от такой милитаризации местные жители не ждут и опасаются начала боевых действий. В субботу, 8 декабря, крымчане опубликовали в социальных сетях видео, на котором отлично видно поток боевой техники, продвигающейся по новому путинскому мосту. Об этом сообщает "Диалог.UA".
Видео, вызвавшее широкий резонанс, первым опубликовал в "Твиттере" пользователь под ник-неймом Игорь Гиркин.
В комментариях к видео пользователи гадают, что может означать продолжение активной милитаризации захваченного полуострова. При этом один из читателей философски заметил, что мост строили именно для этого. Хотя крымчанам казалось, что их землю превратят в курортную жемчужину, а не напичканной оружием огромную военную базу.
"Пусть ездят, быстрей мост развалится", "Лекарства от рака лучше бы так возили! Уроды!!", "Мишени для украинских ПТУРов повезли", - комментируют кадры участники дискуссии.



Теги: Донбасс, мост, Керченский пролив, военная техника
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх