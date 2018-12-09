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Мокрый снег с дождем! Стало известно, какая погода ожидает Донетчину

09.12.2018 10:23
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Мокрый снег с дождем! Стало известно, какая погода ожидает Донетчину

Сегодня, 9 декабря, в Украине ожидается мокрый снег с дождем.
Как сообщает Укргидрометцентр, на востоке в воскресенье, 9 декабря, мокрый снег с дождем, 2...4 градусов тепла. В центральных областях завтра 1...3 градуса тепла и также мокрый снег с дождем.
В западных областях в воскресенье ожидается до 5-8 градусов тепла и мокрый снег с дождем.
На севере Украины также ожидается мокрый снег с дождем, как сегодня ночью, так и завтра днем. Температура днем - до 3 градусов тепла.
В южный областях завтра ожидается дождь и до 8 градусов тепла.



Теги: Донбасс, снег, дождь, Донетчина, прогноз погоды
 
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