Мокрый снег с дождем! Стало известно, какая погода ожидает Донетчину

09.12.2018 10:23

Сегодня, 9 декабря, в Украине ожидается мокрый снег с дождем.

Как сообщает Укргидрометцентр, на востоке в воскресенье, 9 декабря, мокрый снег с дождем, 2...4 градусов тепла. В центральных областях завтра 1...3 градуса тепла и также мокрый снег с дождем.

В западных областях в воскресенье ожидается до 5-8 градусов тепла и мокрый снег с дождем.

На севере Украины также ожидается мокрый снег с дождем, как сегодня ночью, так и завтра днем. Температура днем - до 3 градусов тепла.

В южный областях завтра ожидается дождь и до 8 градусов тепла.