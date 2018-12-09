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Получателей субсидий в Украине разделят на "белый" и "черный" списки – первые подробности

09.12.2018 09:26
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Получателей субсидий в Украине разделят на "белый" и "черный" списки – первые подробности

Попавших в первый список проверять не будут, а вот всех субсидиантов из второго списка станут контролировать жестко.

Как стало известно, в Украине намерены запустить абсолютно новую систему проверки получателей субсидии, передает "Диалог.UA".

Этих людей хотят поделить на два списка – "черный" и "белый". По словам гендиректора Директората семьи и соцподдержки Минсоцполитики Виталия Музыченко, "белый список" могут проверять лишь изредка, а могут и вовсе не проверять.

А вот за субсидиантами из "черного списка" будут следить пристально. У этих людей, в частности, могут проверять их расходы через официальные данные.

Эксперты отмечают, что благодаря новой системе возможности предоставлять ложную информацию о своем положении и доходах у претендентов на госпомощь не останется.



Теги: Украина, Донбасс, информация, субсидия, черный список, проверки, Минсоцполитики
 
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