Станут ли платными медицинские услуги с 1 января 2019 года для граждан, которые не подписали декларацию с врачом?

09.12.2018 13:39

Медицинские услуги не станут платными с 1 января 2019 года для граждан, которые не подписали декларацию с врачом. Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, опровергая появившуюся информацию о том, что услуги станут платными,сообщают Донецкие новости.

Супрун отмечает, что подобные объявления и сообщения о введении платных услуг являются или плохой информированностью руководства медучреждений, или неудачной попыткой конкурировать за пациента.

По ее словам, Минздрав разослал в департаменты и управления охраны здоровья всех регионов письмо с соответствующими разъяснениями.

Она также сообщила, что до июня 2019 года все коммунальные медицинские учреждения, в которых работают семейные врачи, терапевты и педиатры, будут получать оплату по договору с Национальной службой здоровья Украины также и за пациентов, которые не подписали с ними декларации, но проживают на территории обслуживания медицинского учреждения. То есть, с нового года ничего не изменится и, даже без декларации, можно бесплатно получить медицинскую помощь.

«Если видите объявление, которое пытается вас убедить в противном, не нужно сразу же бежать в ту же амбулаторию, если не планировали там выбирать себе врача. У вас еще достаточно времени, чтобы выбрать специалиста там, где пожелаете», – написала Супрун.

Однако, она напомнила, что стоит учитывать, что количество мест у врачей ограничено, поэтому откладывать до последнего подписание декларации не нужно.

Также Супрун отметила, что даже после июня следующего года пациенты, которые не выбрали своего врача или находятся в другом городе или селе, могут получить неотложную помощь бесплатно.

«Есть ли у вас свой врач, или нет, если вы находитесь в неотложном состоянии и нуждаетесь первичной медицинской помощи – вам ее предоставят бесплатно в любом медучреждении, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры. В то же время семейный врач, к которому вы обратитесь, может предложить вам заключить декларацию с ним или посоветовать заключить ее с другим врачом медучреждения. Если вам понравится специалист – то почему бы нет? Решать вам Главное помните, что смысл трансформации первичной медицинской помощи в том, что мы свободно можем выбирать своих врачей. Принудительно ходить к врачу только в определенный медучреждение не должно никто», – написала она.

Также она дала несколько советов для врачей, как поощрить пациентов подписывать декларации:

Расскажите, чем именно занимается семейный врач. Важно, чтобы пациент понимал, что это не врач для выдачи справок, а главный врач каждого. Он знает обо всех особенностях своего пациента и точно лучше гугла знает, какое лечение необходимо, когда нужно консультация узкопрофильного специалиста или дополнительная диагностика.

Объясните, что именно семейный врач, с которым заключена декларация, может дать электронное направление на бесплатную диагностику и исследования в поликлиниках в рамках программы «Бесплатная диагностика», которая будет действовать со второй половины 2019 года. Только по таким направлениям за пациента гарантированно заплатит Нацслужба здоровья.

Исследования показывают, что люди живут дольше и здоровее, если имеют своего врача. Когда человек регулярно ходит к одному и тому же специалисту – между ними возникает доверие. Пациент более открыто рассказывает о своих проблемах, вовремя приходит все профилактические осмотры и добросовестно соблюдает рекомендации. Врач в свою очередь лучше понимает потребности пациента и может назначить наиболее оптимальную профилактику и лечение.