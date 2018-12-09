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Танковые армады России готовятся атаковать Украину: фото показали, сколько РФ стянула техники к украинской границе

09.12.2018 07:29
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Танковые армады России готовятся атаковать Украину: фото показали, сколько РФ стянула техники к украинской границе

Россия на оккупированных территориях Украины развернула масштабную наземную группировку общей численностью более 80 тысяч военнослужащих.

На оккупированных РФ территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, а также вдоль границы Кремлем стянуты более тысячи единиц артсистем и РСЗО, 900 танков, более 2000 бронемашин, самолеты и вертолеты, передает "Диалог.UA".

В ноябре, как стало известно от Defence Blog, Путин к границам с ОРДЛО стянул большое количество техники. Это подтвердили снимки, сделанные благодаря сервису Google Earth.

Снимки показали, что РФ переправила к окраинам Каменск-Шахтинского (18 км до границы с Украиной), сотни российских основных боевых танков, разместив их на новой военной базе.

"Изображения показывают сотни основных боевых танков, таких как Т-64, а также Т-62М, в то время как тысячи военных грузовиков, артиллерийских систем и танкеров расположены немного выше", — отмечается в сообщении.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, граница, танки, ОРДЛО
 
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