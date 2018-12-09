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В РФ сообщили о росте числа российских туристов в Украине в 2018 году

09.12.2018 18:39
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В РФ сообщили о росте числа российских туристов в Украине в 2018 году

Украина оказалась в пятерке стран, которые наиболее популярны для посещения гражданами России.

Об этом сообщает аналитическое агентство «ТурСтат», охватившее период с 1 января по 30 сентября 2018 года, передают novosti.dn.ua.

Украина находится в рейтинге на пятом месте — за 9 месяцев текущего года ее посетили 1,793 миллиона человек. Это на 5 % больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Перед Украиной расположились Турция, Абхазия, Финляндия и Казахстан.

В то же время, уменьшилось число граждан Украины, посещающих РФ. За 9 месяцев в РФ прибыли 6,373 миллиона человек, что на 4% меньше, чем в прошлом году.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, украинцы, россияне, туристы
 
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