В Украину привезли первую партию чешских БМП

09.12.2018 16:38

Словацкие журналисты показали фото и видео автомобильной колонны, в которой ехали боевые машины БМП-1 на прицепах. Машины приехали уже с украинскими номерами. Колонна проехала из Чехии через Словакию в Украину.

Об этом сообщает «Контракты. ЮА».

В автомобильной колонне ехало не менее десяти модернизированных боевых машин. Напомним, что это не первая партия БМП-1, которую получила Украина из-за границы за последнее время.

БМП-1 является специальным вариантом БМП, который был сделан на ВСУ. Автомобиль оснащен пушкой «Гром», которая имеет калибр 73 мм и пулемет, который имеет калибр 7,62 мм. Также БМП защищена от «ядерного, химического и биологического оружия с помощью специального фильтровального оборудования».

Например, еще весной украинская армия получила боевые машины пехоты БМП-1АК, которые закупили у польского производителя Wtorplast.