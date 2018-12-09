Военное положение и финансы: комментарий эксперта

09.12.2018 15:20

В связи с российской агрессией и введением военного положения в Украине сохраняется нестабильная ситуация.

Но населению не стоит паниковать и бежать в банки за снятием своих сбережений. Уверяет экономист, политический обозреватель Вячеслав Шутенко, передает avdeevka.city.

«Имел место панический эффект. Все услышали о политической и военной дестабилизации, соответственно – начали снимать деньги с карточек, с депозитов, покупать валюту. Произошел скачок и масса спекуляций на рынке валют в Украине», – сказал Шутенко во время эфира ТК «Донбасс». - Серьезные военные действия, к счастью, не произошли, и, я думаю, что в ближайшее время их и не будет, поэтому ожидать, что будут какие-то серьезные "заморозки" депозитов и дестабилизация экономики, не нужно».

И всё же, учитывая нестабильную ситуацию, эксперт советует, условно говоря, не держать яйца в одной корзине.

«Если люди держат деньги на депозитах в банках, то не вкладывать все наличные деньги в один банк, а распределять их между разными банковскими учреждениями, - пояснил Шутенко. - Рассматривать для депозитов не только банки с украинским капиталом, но и с иностранным, потому что они имеют серьезную подушку стабильности».

Эксперт добавил, что выгоднее сейчас украинцам хранить свои сбережения в иностранной валюте – в долларах или евро. И пояснил: сейчас у нас по факту курс гривны по отношению к доллару около 28, а бюджетом на 2019 год предусмотрен курс выше.

При этом Шутенко подчеркнул, что после введения в Украине военного положения курс валют стабилизировался и в ближайшее время предпосылок для резких скачков нет.

«Опираться в такой аналитике можно на факты. Во-первых, бюджетом на 2019 год у нас курс доллара предусмотрен на уровне 29,4 гривны за доллар. Это немного выше, чем сейчас есть, но ненамного, это не 30, не 35 и не 40. Во-вторых, после того, как было введено военное положение, все задумались о дальнейшем сотрудничестве с

Международным валютным фондом, от кредита которого сейчас в большой степени зависит стойкость национальной валюты», – отметил эксперт.

Судя по официальным заявлениям представителей МВФ, введение военного положения не отразится на сотрудничестве с Украиной и не будет прекращено. Что, опять же, - положительный фактор.

«Сейчас идет вопрос выполнения условий, которые выдвигаются Украине, а далее – пересмотр отчета об их выполнении, который состоится после 10 декабря. Если все будет нормально, кредит будет предоставлен, и это стабилизирует валюту, – отметил Шутенко. - Мы должны учитывать и то, что в следующем году у нас выборы. Сначала президентские выборы, потом – парламентские. И власти не заинтересованы в том, чтобы были какие-то значительные скачки курса национальной валюты. Даже если будут какие-то экономические предпосылки для обесценивания гривны по отношению к доллару и другим валютам, я уверен, что будут использованы ручные механизмы

Национальным банком Украины, и валюта будет искусственно стабилизирована. Поэтому в ближайшее время, по крайней мере до конца марта, я не прогнозирую больших скачков курса национальной валюты».