Более 10 дополнительных выходных из-за праздников: сколько дней будут отдыхать жители Украины в 2019 году

10.12.2018 15:00

Стало известно точное количество дополнительных выходных для граждан Украины в грядущем 2019 году, которые будут добавлены в связи с различными праздниками. В 2019 году в Украине утверждено 11 дополнительных выходных дней в честь государственных и религиозных праздников.

Их назначение регулирует закон Украины "О труде". Так, в честь Нового года и Рождества предусмотрены выходные во вторник, 1 января, и в понедельник, 7 января. Отметим, что в честь Нового года украинцы будут отдыхать еще и 31 декабря 2018 года.

Правда, этот день им придется отрабатывать в субботу, 29 декабря. В марте в честь Международного женского дня предусмотрен выходной в пятницу, 8 марта.

После этого традиционно украинцы будут отдыхать в субботу и воскресенье, так что уикенд продлится 3 дня. В апреле в Украине будут праздновать Пасху, в 2019 году она выпадает на воскресенье, 28 апреля, так что отдыхать украинцы будут еще и в понедельник, 29 апреля. В мае предусмотрены выходные в честь Дня труда - в среду, 1 мая, и Дня победы - в четверг, 9 мая. Праздник Троицы выпадает на воскресенье, 16 июня.

Так что дополнительно отдыхать украинцы будут в понедельник, 17 июня. Кроме того, выходным будет пятница, 28 июня, - в честь Дня Конституции. Благодаря тому, что День Независимости, 24 августа, в 2019 году выпадает на субботу, украинцев ожидает еще один трехдневный уикенд - выходной переносится на понедельник, 26 августа.

День защитника Украины, 14 октября, понедельник, также подарит украинцам трехдневные выходные. Также предусмотрен выходной день в честь католического Рождества, которое в 2019 году выпадает на среду, 25 декабря.



Источник: www.dialog.ua