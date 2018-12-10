Конец 20-летней «дружбы» с Россией. Ощутят ли украинцы разницу?

10.12.2018 13:45

В начале декабря Верховная Рада проголосовала за прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, поскольку это соглашение уже давно потеряло всякий смысл. Оно не помешало России аннексировать Крым и оккупировать Донбасс в 2014 году и так же не останавливает ее от дальнейших провокаций. Почему Украина не разорвала этот договор раньше и повлияет ли это как-нибудь на будущие отношения с РФ, разбирались эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Не хлопая дверью

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был заключен в 1997 году, а вступил в силу – 1 апреля 1999 года. Условия предусматривали десятилетний срок действия с автоматическим продлением, если ни одна из сторон не выскажется против. Таким образом, в 2009 году соглашение было пролонгировано до апреля 2019 года.

На бумаге Договор закреплял между Украиной и Россией принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не применять силу или угрозу силой. А в реальности Россия нарушила все упомянутые положения. Поэтому в апреле 2018 года, на открытии Киевского форума по безопасности, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отменит ряд положений Договора о дружбе, поскольку его действие «несовместимо с национальными интересами государства и реализацией нашего права на самооборону». Впоследствии было решено полностью выйти из этого соглашения – не разрывая его, а прекращая действие, согласно протоколу.

«Мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. Этот договор по вине Москвы уже давно стал анахронизмом», – заявил глава государства в конце лета, а в сентябре – подписал указ с соответствующим решением.

Как требует соглашение, МИД Украины заранее предупредил Россию о непродлении договора. В начале декабря 277 депутатов поддержали эту инициативу Президента, и 1 апреля 2019 года соглашение прекратит действовать.

Почему не раньше?

Некоторые журналисты и оппозиционные политики обвиняют действующую власть в том, что Договор о дружбе с Россией следовало отменить сразу после начала российской агрессии. Однако политические эксперты единодушно утверждают, что сделать этого раньше нельзя было. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, считает политолог Валерий Клочко, – значило бы нарушить требования ООН и объявить войну РФ.

Такое поведение стало бы основой для различных спекуляций со стороны Москвы, уверен аналитик центра «Новая Европа» Сергей Солодкий. «Украинская власть сознательно ждала, пока закончится срок действия, чтобы не давать лишних оснований Кремлю играть свои привычные манипуляции и не выставлять Украину как агрессивную сторону, что нарушает свои договоры», – отметил он.

Более того, по словам дипломатов, досрочное расторжение соглашения ухудшило бы доказательную базу и правовую позицию украинской стороны в международных судах.

«Мы не останавливали действие договора только потому, что он на нас работал во всех международных судебных процессах, начиная от Стокгольмского арбитража и до так называемой «трешки Януковича» (судебного процесса о займе в три миллиарда долларов, – ред.)», – пояснил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Последствия для Украины

Эксперты убеждены, что никаких негативных последствий прекращение Договора о дружбе с РФ Украине не принесет. Перед голосованием в парламенте заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица отметил, что выход из соглашения не влияет на права и обязанности Российской Федерации и Украины, возникшие до этого. Наоборот, это укрепит позицию нашего государства в международном политико-правовом контексте.

По мнению бывшего уполномоченного Украины в международном суде ООН Владимира Василенко, отсутствие юридической «дружбы» с РФ позволит Украине начать подготовку консолидированной претензии к России как к государству-агрессору с требованием наказать виновных и возместить убытки от агрессии.

«Мы не будем связаны договором, и все будет решаться на основании международного права. Это коснется, например, возможных компенсаций за нанесенный ущерб. То есть это будут не партнерские отношения, а отношения со страной-агрессором. В результате юристам будет проще отстаивать украинские интересы в судах», – рассказал член общественного совета при МИД Андрей Бузаров.

В Министерстве иностранных дел отмечают, что Украина пересмотрит другие действующие соглашения с Россией, в частности, относительно акватории Азовского моря. При этом наше государство в дальнейшем будет использовать все имеющиеся инструменты, чтобы привлечь Москву к ответственности. Лишь когда Россия вернет украинские территории и возместит все нанесенные войной убытки, можно будет говорить о пересмотре «добрососедских» отношений с Россией.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля