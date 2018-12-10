«Мы готовимся»: в Украине доходчиво объяснили, что Россию тут никто не ждет

10.12.2018 20:01

Российские СМИ могут и далее продолжать транслировать выдуманные картинки на своих телеэкранах, показывая свою гражданам, какая Украина нищая и ни на что не способна без «старшего брата», однако если все же войска РФ решатся напасть на нас, то они увидят в реальности совсем иную ситуацию.

Об этом рассказал украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube. Он отметил, что в Российской Федерации все слепо верят тому, что им подает власть и путинские СМИ.



«Российский телевизор на самом-то деле подкладывает свинью гражданам России. Потому что им внушают, что когда они придут на танках или не на танках, наверное, на боевых самолетах, их тут будут ждать с нетерпением. Потому что у нас якобы все очень-очень плохо, что не соответствует действительности. Но я, когда выступаю публично на тех же федеральных каналах, всегда им говорю: ребята, все вот эти учения, которые проводит украинская армия, например ПВО, направлены на то, чтобы русский Иван, который реально будет привлечен к этой военной операции, знал, что его никто не ждет. Но к его возможному приезду или прилету мы готовимся», - предупредил Цимбалюк российских граждан.

Источник: https://replyua.net