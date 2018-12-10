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Погода в Украине на неделю: сильные дожди, снегопады и "температурные качели"- подробности
Погода снова готовит сюрпризы украинцам, на предстоящей неделе будет много погодных "потрясений". Украинцев ждет мокрый снег, дожди, гололедица, морозы, в некоторых регионах оттепель, передает "Диалог.UA".
В понедельник, 10 декабря, и в ночь на 11 декабря в Карпатах и на Левобережье дождь, на востоке Украине умеренные осадки.
Во вторник днем, 11 декабря, на большей территории Украины дождь и мокрый снег, местами очень сильный. На Харьковщине, Днепропетровщине, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях налипание мокрого снега, гололед.
Температура воздуха 11 декабря преимущественно плюсовая, от 2 до 6 градусов выше нуля. 12 декабря в среду по Украине снова мокрый снег и дождь, кроме восточных областей, также сильные осадки. Ночью температура до минус 6 градусов мороза, в Карпатах – до минус 9 градусов.
На юге и востоке Украины около нуля. Днем 12 декабря от 3 мороза до трех градусов выше нуля. На Донетчине и на юге Украины до плюс 6 градусов тепла. Ранее появился полный прогноз до конца нынешней зимы. Кроме того синоптики заявили, что зима 2018-2019 будет аномальной.
Теги: Украина, Донбасс, температура, погода, снегопад, дождь
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