В России хотят закрыть допуск украинских кораблей в Азовское море

10.12.2018 12:45

Российские власти должны полностью запретить проход через Керченский пролив украинским военным и торговым кораблям, чтобы исключить риски новых диверсий.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на телеканал Россия-1, такое заявление прозвучало от директора Центра изучения стран Центральной Азии и Ближнего Востока Семёна Багдасарова.

«В случае даже малейшей угрозы подрыва этого стратегического объекта - Крымского моста - для нас это очень ощутимая вещь. Это наша связь с Крымом, это наш символ. Поэтому пора вообще прекратить допуск кораблей Украины – торговых, военных – в Азовское море. Азовское море никакого отношения к Украине не имеет», - подчеркнул Багдасаров.

Также он отметил, что по глупости некоторых людей в свое время не были взяты под контроль Бердянск и Мариуполь, но рано или поздно «ополченцы Донбасса это сделают, иначе провокации будут происходить каждый день». Багдасаров также предположил, что киевские власти хотят запустить в Азовское море корабли США и НАТО. «Чтобы этой провокации не было, надо это как-то легализовать», – подытожил Багдасаров.