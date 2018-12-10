В ВСУ рассказали, какие выплаты резервисты получат за участие в сборах

10.12.2018 08:51

Резервисты и военнообязанные получат выплаты за участие в учебных сборах, которые сейчас проводятся в связи с введением военного положения. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Напомним, что денежные выплаты резервистам и военнообязанным, в том числе за время прохождения военных сборов начисляются согласно таких документов (с изменениями):

постановление КМУ от 23.11.2006 № 1644 «О порядке и размерах денежного обеспечения и поощрения военнообязанных и резервистов, денежной выплаты резервистам»;

приказ МОУ от 12.03.2007 № 80 «Об утверждении Инструкции об условиях выплаты денежного обеспечения и поощрения военнообязанных и резервистов, денежной выплаты резервистам».

Выплаты также привязаны к размерам минимального прожиточного минимума в месяц для трудоспособных лиц и минимальной заработной платы установленных на текущий год. Причем, некоторые виды выплат выплачиваются только резервистам.

Военнообязанным и резервистам за время прохождения сборов выплачивается:

суточные за каждый день пребывания на собрании (но не по 60 грн как всем, а в процентах - от 20% до 50% от 60 грн) в зависимости от воинского звания);

средний заработок на предприятиях (организациях), в которых работают призванные на сборы граждане, с последующим возмещением этих расходов Министерством обороны;

военнообязанным и резервистам, которые не работают, военными частями выплачивается денежное обеспечение в размере прожиточного минимума (1762 грн в 2018 г.)

Резервистам кроме того выплачивается:

денежные выплаты в размере от 1,5 до 2 прожиточных минимумов (1762 грн) в зависимости от воинского звания;

единовременное денежное поощрение по итогам службы в резерве в прошлом году (от 1600 до 3100 грн).

Из начисленных сумм удерживаются ставки налога на доходы физических лиц (в размере 18%) и военного сбора (в размере 1,5%).

Напомним, в Украине с 3 декабря начался цикл масштабных мероприятий с резервистами и военнообязанными.

Источник: https://dnews.dn.ua