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В ВСУ рассказали, какие выплаты резервисты получат за участие в сборах
Резервисты и военнообязанные получат выплаты за участие в учебных сборах, которые сейчас проводятся в связи с введением военного положения. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Напомним, что денежные выплаты резервистам и военнообязанным, в том числе за время прохождения военных сборов начисляются согласно таких документов (с изменениями):
- постановление КМУ от 23.11.2006 № 1644 «О порядке и размерах денежного обеспечения и поощрения военнообязанных и резервистов, денежной выплаты резервистам»;
- приказ МОУ от 12.03.2007 № 80 «Об утверждении Инструкции об условиях выплаты денежного обеспечения и поощрения военнообязанных и резервистов, денежной выплаты резервистам».
Выплаты также привязаны к размерам минимального прожиточного минимума в месяц для трудоспособных лиц и минимальной заработной платы установленных на текущий год. Причем, некоторые виды выплат выплачиваются только резервистам.
Военнообязанным и резервистам за время прохождения сборов выплачивается:
- суточные за каждый день пребывания на собрании (но не по 60 грн как всем, а в процентах - от 20% до 50% от 60 грн) в зависимости от воинского звания);
- средний заработок на предприятиях (организациях), в которых работают призванные на сборы граждане, с последующим возмещением этих расходов Министерством обороны;
- военнообязанным и резервистам, которые не работают, военными частями выплачивается денежное обеспечение в размере прожиточного минимума (1762 грн в 2018 г.)
Резервистам кроме того выплачивается:
- денежные выплаты в размере от 1,5 до 2 прожиточных минимумов (1762 грн) в зависимости от воинского звания;
- единовременное денежное поощрение по итогам службы в резерве в прошлом году (от 1600 до 3100 грн).
Из начисленных сумм удерживаются ставки налога на доходы физических лиц (в размере 18%) и военного сбора (в размере 1,5%).
Напомним, в Украине с 3 декабря начался цикл масштабных мероприятий с резервистами и военнообязанными.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, ВСУ, выплаты, резервисты
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