Военное положение: в Ровно устроили уличную облаву на парней

10.12.2018 22:43

В Ровно люди в военной форме ищут на улицах парней, пытаются их задержать и требуют проехать с ними в военкомат.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook странице "Типичное Ровно".

На нем видно, как люди в военной форме запрещают снимать на видео их лица, обосновывая это некими законами.

Телеканал UA Ровно подтвердил подлинность этого видео и пообщался со сторонами конфликта — автором видео, полицией, военными и адвокатом.

Как оказалось, сотрудники военкомата пытались задержать парня непризывного возраста и доставить его в военкомат.

"Шел на работу, вышел из дома, иду по тротуару в наушниках ко мне подъехала машина "хюндай" и вышел человек в форме и говорит — почему вы не обращаете на нас внимание, говорю — я вас не услышал. Они говорят, присядьте к нам, вы должны проехать с нами в военный комиссариат. Я спрашиваю — на каком основании? Они объясняют, что какая-то операция по розыску лиц, уклоняющихся от армии, от военной службы", — объясняет Влад.

"Я объяснил, что я не призывного возраста, они мне говорят, что все равно надо проехать. Они не предъявили никаких удостоверений, хамили, вызвали полицию на том основании, что я не хочу с ними ехать. Я тоже вызвал полицию в свою очередь. У них не было моих данных, они не знали — кто я, что я. Они просто подходили к людям", — рассказал парень.

В то же время командир батальона Управления патрульной полиции Андрей Лисничук рассказал, что полицию вызывали представители военкомата, а также 19-летний парень. Все документы у людей в военной форме были при себе — они действительно сотрудники военкомата. Патрульные взяли у них объяснения и выяснили, что Влад не находится в розыске.

Представитель ОК "Запад" Анатолий Прошин подтвердил факт проведения таких мероприятий по отлову молодых людей для доставки в военкомат. Прошин не стал отвечать на вопрос о том, почему был задержан молодой человек, не достигший призывного возраста.

Он добавил, что в Ровно прибыли сотрудники военкомата из Хмельницкой области для усиления оперативных групп. По его словам, эти группы вручают повестки людям призывного возраста.

По словам представителя командования "Запад", в задержании парней, не достигших призывного возраста, нет ничего противозаконного.

"Массово не выполняется закон, люди не прибывают в военкоматы. Если бы выполняли у нас закон, такого бы не было, мы уже идем на крайние меры", — заявил он.

Источник: https://from-ua.com