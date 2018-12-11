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СБУ: У семьи замглавы внешней разведки Украины Семочко есть паспорта России
Законные жена и дочь первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко имеют паспорта РФ.
Об этом идет речь в решении Шевченковского райсуда Киева, передает "Диалог.UA".
Ранее Антикоррупционное бюро открыло уголовное дело в отношении первого заместителя главы СВР Сергея Семочко.
Отмечается, что открыто следствие о государственной измене первым заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, у которого дочь и жена имеют гражданство России.
При этом департамент контрразведки Украины подтвердил в суде данную информацию уже 26 октября.
Само дело рассматривается по иску журналистов программы "Наші гроші". В судебном решении отмечается просьба о предоставлении следствию доступа к телефону разведчика и его семьи за почти 5 лет.
Председателя СБУ Василия Грицака просят выступить с пояснениями относительно незаконного обогащения первого заместителя главы Службы внешней разведки СБУ Сергея Семочко.
Глава контрразведки СБУ Сергей Семочко лично оказывал давление на фармацевтическую индустрию в Украине с выгодой для себя.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, семья, коррупция, разведка, СБУ, паспорт, уголовное дело
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