СБУ: У семьи замглавы внешней разведки Украины Семочко есть паспорта России

11.12.2018 20:55

Законные жена и дочь первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко имеют паспорта РФ.

Об этом идет речь в решении Шевченковского райсуда Киева, передает "Диалог.UA".

Ранее Антикоррупционное бюро открыло уголовное дело в отношении первого заместителя главы СВР Сергея Семочко.

Отмечается, что открыто следствие о государственной измене первым заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, у которого дочь и жена имеют гражданство России.

При этом департамент контрразведки Украины подтвердил в суде данную информацию уже 26 октября.

Само дело рассматривается по иску журналистов программы "Наші гроші". В судебном решении отмечается просьба о предоставлении следствию доступа к телефону разведчика и его семьи за почти 5 лет.

Председателя СБУ Василия Грицака просят выступить с пояснениями относительно незаконного обогащения первого заместителя главы Службы внешней разведки СБУ Сергея Семочко.

Глава контрразведки СБУ Сергей Семочко лично оказывал давление на фармацевтическую индустрию в Украине с выгодой для себя.