Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

СБУ: У семьи замглавы внешней разведки Украины Семочко есть паспорта России

11.12.2018 20:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
СБУ: У семьи замглавы внешней разведки Украины Семочко есть паспорта России

Законные жена и дочь первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко имеют паспорта РФ.

Об этом идет речь в решении Шевченковского райсуда Киева, передает "Диалог.UA".

Ранее Антикоррупционное бюро открыло уголовное дело в отношении первого заместителя главы СВР Сергея Семочко.

Отмечается, что открыто следствие о государственной измене первым заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, у которого дочь и жена имеют гражданство России.

При этом департамент контрразведки Украины подтвердил в суде данную информацию уже 26 октября.

Само дело рассматривается по иску журналистов программы "Наші гроші". В судебном решении отмечается просьба о предоставлении следствию доступа к телефону разведчика и его семьи за почти 5 лет.

Председателя СБУ Василия Грицака просят выступить с пояснениями относительно незаконного обогащения первого заместителя главы Службы внешней разведки СБУ Сергея Семочко.

Глава контрразведки СБУ Сергей Семочко лично оказывал давление на фармацевтическую индустрию в Украине с выгодой для себя.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, семья, коррупция, разведка, СБУ, паспорт, уголовное дело
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх