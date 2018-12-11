В Украине запретили три препарата от гипертонии

11.12.2018 13:30

В Украине наложили постоянный запрет на применение и реализацию лекарственных средств Валсартан, Ванатекс, Ванатекс Комби и Тиара Трио для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности, сообщает Корреспондент.net.

Такое решение приняла Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в период с 5 по 10 декабря.

Указано, что все эти препараты содержат действующее вещество валсартан, в котором есть примесь N-nitrosodiethylamine (NDEA) в концентрации, превышающей предельную величину. Эта примесь может быть канцерогенной (вызывющей рак) для человека.

Именно поэтому Гослекслужба постановила изъять все серии таких препаратов:

Порошок Валсартан производства Майлан Лабораториз Лимитед, Индия.

Таблетки Ванатекс и Ванатекс Комби производства Фармацевтический завод Польфарма С. А., Польша.

Таблетки Тиара Трио производства ЧАО Фармацевтическая фирма Дарница, Украина.