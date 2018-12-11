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В Украине запретили три препарата от гипертонии

11.12.2018 13:30
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В Украине запретили три препарата от гипертонии

В Украине наложили постоянный запрет на применение и реализацию лекарственных средств Валсартан, Ванатекс, Ванатекс Комби и Тиара Трио для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности, сообщает Корреспондент.net.
Такое решение приняла Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в период с 5 по 10 декабря.
Указано, что все эти препараты содержат действующее вещество валсартан, в котором есть примесь N-nitrosodiethylamine (NDEA) в концентрации, превышающей предельную величину. Эта примесь может быть канцерогенной (вызывющей рак) для человека.
Именно поэтому Гослекслужба постановила изъять все серии таких препаратов:
Порошок Валсартан производства Майлан Лабораториз Лимитед, Индия.
Таблетки Ванатекс и Ванатекс Комби производства Фармацевтический завод Польфарма С. А., Польша.
Таблетки Тиара Трио производства ЧАО Фармацевтическая фирма Дарница, Украина.



Теги: лекарство, гипертония, запрет
 
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