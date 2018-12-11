Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Забрать у Украины Азовское море полностью! Озвучены намерения Кремля

11.12.2018 08:43
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Забрать у Украины Азовское море полностью! Озвучены намерения Кремля

Немудрено, что площадкой для подобных имперских заявлений стала пропагандистская передача под названием "Вечер с Владимиром Соловьевым" на кремлевском телеканале "Россия 1", на которой всегда собираются самые отпетые шовинисты страны-агрессора.
На этой передаче Семен Багдасаров, который является директором Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии и по совместительству одним из главных ненавистников украинского государства, пригрозил Украине тем, что Россия якобы полностью изолирует акваторию Азовского моря, сообщает "Диалог.UA". Багдасаров фанатично убежден, что российский агрессор должен сию минуту запретить Украине вхождение ее кораблей в акваторию Азова. Вдобавок пропагандист выдал невероятно абсурдную теорию о том, что украинское государство якобы не имеет и не имело ни малейшего отношения к данному морю, поэтому "не имеет права" его использовать. Ранее одиозный адепт кровавой политики Кремля Семен Багдасаров призывал боевиков террористических "Л/ДНР" к объединению, чтобы те напали на украинские города Харьков и Мариуполь с целью их захвата. В то же время ЕС решил не церемониться со страной-агрессором и выдвинул крайне жесткие требования России касательно самого Азовского моря, а также плененных украинских моряков.



Теги: Украина, Донбасс, Азовское море, Кремль, захват
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх