Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

"Захватывал СБУ в Луганске и воевал на Донбассе", - СБУ провела крупное задержание. ВИДЕО

11.12.2018 18:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Захватывал СБУ в Луганске и воевал на Донбассе", - СБУ провела крупное задержание. ВИДЕО

Один из участников незаконного захвата здания СБУ в Луганске был задержан силами СБУ.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает "Диалог.UA".

Ранее в СБУ рассказали, как Украина ответит на агрессивные действия России.

По словам самого задержанного, он был активным участником "Антимайдана" и захватывал здание СБУ в Луганске. После чего вступил в армию "народного ополчения", из которой вскоре ушел и уехал в РФ.

Вскоре он вернулся на оккупированную территорию и принимал активное участие в боях на Донбассе в составе группы боевиков "Бэтмен".

После этого вновь покинул территорию Украины и выехал в РФ.

После возвращения находился на оккупированной территории и работал там с 2015-гог.

СБУ нашла и задержала боевика на подконтрольной территории Украины.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Луганск, боевик, СБУ, задержание
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх