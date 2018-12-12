Из Крыма в Россию через Керченский мост выехала колонна боевой техники

12.12.2018 12:00

Колонна российской боевой техники ночью 10 декабря выехала из аннексированного Крыма через Крымский мост. Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» на своей странице в Facebook.

Украинский офицер опубликовал видео на котором видно, что большое количество техники перегоняли на полуостров в темное время суток. В комментарии к видео сказано:

«10.12.2018 года по Керченскому мосту передвигается колонна военной техники из оккупированного Крыма. Скорее всего, демонстрация силы и показ массового присутствия. Мост строили именно для этого».

Источник: https://donpress.com