Кабмин готовит украинским пенсионерам приятный сюрприз

12.12.2018 11:45

В Кабмине обещают рост пенсионных выплат в среднем от 17% до 40% ежегодно.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает KR24.

Он отметил, что уже с 1 января 2019 будет перечислена пенсия военным пенсионерам. Следующий этап - это 1 марта, тогда тоже пройдет перерасчет пенсий.

И потом каждый год в марте процедура будет повторяться.

В среднем от 17% до 40% будут расти пенсионные выплаты. Это будет делаться независимо от того, кто будет во власти.

Источник: https://from-ua.com



