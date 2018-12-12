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Кабмин готовит украинским пенсионерам приятный сюрприз
12.12.2018 11:45
В Кабмине обещают рост пенсионных выплат в среднем от 17% до 40% ежегодно.
Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает KR24.
Он отметил, что уже с 1 января 2019 будет перечислена пенсия военным пенсионерам. Следующий этап - это 1 марта, тогда тоже пройдет перерасчет пенсий.
И потом каждый год в марте процедура будет повторяться.
В среднем от 17% до 40% будут расти пенсионные выплаты. Это будет делаться независимо от того, кто будет во власти.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, пенсионер, повышение, Кабмин, пенсии
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