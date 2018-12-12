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"Крымский мост рухнет", - эксперт рассказал, кого обвинит Россия после крушения "стройки века"
Как только Крымский мост обрушится, Россия сразу же обвинит в этом Украину, ведь даже до окончания строительства появлялись такие заявления.
Об этом изданию "Сегодня" сообщил директор компании персонального и стратегического консалтинга "Berta Communications" Тарас Березовец, передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что по Керченском мосту в Крым переброшена крупная колонна российской бронетехники. Российская Федерация планомерно наращивает градус эскалации в Южном регионе Украины, начиная с 2015 года.
Все это делается для того, чтобы оправдать атаку на Херсонскую область. По словам Березовца, в России давно знают, что Крымский мост рухнет, и это лишь вопрос времени.
Эксперт уверяет, что России нужен повод для того, чтобы войти на территорию Украины и захватить часть Херсонской области. Все это ради воды в Крыму, из-за отсутствия которой в 2019 году может начаться реальная экологическая катастрофа.
Уже сейчас резко выросло количество респираторных заболеваний и влаги в воздухе все меньше.
По сути Россия не сможет обеспечить Крым водой лотом 2019 года, так там живет около 3 млн человек, а трубы по Керченскому мосту так и не проводили. Березовец утверждает, что мост уже начал двигаться и в ближайшее время надколется, что приведет к двум реакциям РФ.
Первая – это полная блокировка Азовского моря и требование пустить воду в Крым.
Второе – атака на Херсонскую область и пуск воды самостоятельно. Игорь Мосийчук, который является народным депутатом Украины от "Радикальной партии Олега Ляшко", заявил, что незаконно возведенный российскими оккупантами Крымский мост должен быть уничтожен. Стало известно, что так называемое "правительство Крыма" приняло решение отменить процедуру ликвидации паромной переправы через Керченский пролив.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Крым, мост
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